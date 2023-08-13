TFF'den, Süleyman Seba mesajı

TFF, vefatının 9. yılında Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den, Süleyman Seba mesajı
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13 Ağustos 2023 13:42
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

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