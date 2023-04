TFF'den Lale Orta açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem hataları sebebiyle hedef haline gelen MHK Başkanı Lale Orta ile yola devam edeceklerini açıkladı.



Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Zaman zaman naklen yayın gelirlerinin düşmesinden hem biz hem tüm kulüpler şikayet ediyor. Marka değeri koruma adına maalesef hiç dikkat etmiyoruz. Tüm takımlar, kendilerine göre doğru saydıkları şeye... Bir de moda başladı. Devre arası paylaşım yapma. Bunları doğru bulmuyoruz. Türk futboluna zarar veriyor." dedi.



Büyükekşi, "Her takım kendi futbolcuları, kendi hocaları, kendi taktikleri ile ilgilensinler. Hakemler mutlaka hata yapabilir. Önemli olan iyi niyettir. Biz MHK başkanımızı yeni değiştirdik. Farklı bir düşüncemiz yok. Eğitimler devam ediyor. Ligin sonuna geldikçe şampiyonluk yarışı ve küme düşme nedeniyle daha çok stres oluyor. Bir yandan sosyal medya ile, bir yandan basın ile hakemlerimizi baskı altına almayalım. Hakemlerimiz ne kadar stressiz olurlarsa o kadar iyi maç yönetirler. Hep birlikte birbirimize yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.



TFF Başkanı ayrıca, "TFF ve MHK, her kulübe eşit mesafede. Her kulüple aynı şekilde görüşmeler yapıyor, fikirlerini alıyor, Kulüpler Birliği ile beraber çalışıyor. Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek en büyük amacımız. Biliyorsunuz bir hakem akademisi kurduk. Bu iş bugünden yarına meyvesini vermez. Zamana ihtiyaç var. İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ