09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

TFF'den Beşiktaş'a onay: Taylan Bulut!

TFF, Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut'un yerli kontenjanı olarak sayılması için onay verdi.

09 Eylül 2025 14:46
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
TFF'den Beşiktaş'a onay: Taylan Bulut!
Beşiktaş'ın beklediği müjde Türkiye Futbol Federasyonu'nundan geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; TFF, Taylan Bulut'un yerli kontenjanından sayılması için onay verdi. Bu kararla birlikte Almanya doğumlu 19 yaşındaki sağ bek, yerli statüsünde oynayabilecek.

Taylan Bulut sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Taylan şu ana kadar siyah-beyazlılarda 3 maçta 96 dakika forma giydi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
