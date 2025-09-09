TFF'den Beşiktaş'a onay: Taylan Bulut!

Beşiktaş'ın beklediği müjde Türkiye Futbol Federasyonu'nundan geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre; TFF, Taylan Bulut'un yerli kontenjanından sayılması için onay verdi. Bu kararla birlikte Almanya doğumlu 19 yaşındaki sağ bek, yerli statüsünde oynayabilecek.
Taylan Bulut sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Taylan şu ana kadar siyah-beyazlılarda 3 maçta 96 dakika forma giydi.
