TFF'den, Bandırmaspor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 1'inci Lig'de oynanan Bandırmaspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Bandırmaspor'a ceza verdi.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz hafta sonu, 1'inci Lig'de oynanan Bandırmaspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi Bandırmaspor'a ceza verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2025'te oynanan karşılaşmada Bandırmaspor taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle kulübe ihtar cezası verildiği belirtildi. Ayrıca, aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Yeni Kapalı Doğu Tribünü D-E blokları ile Eski Kapalı Batı Tribünü A-B-C bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği ve bu kişilerin bir sonraki iç saha maçına girişinin engelleneceği kaydedildi.Kurul, Bandırmaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. Ve 46/1. maddeleri uyarınca 110 bin lira para cezası verilmesine de karar verdi.Bandırmaspor yönetimi ise verilen cezanın ağır olduğunu söyledi.