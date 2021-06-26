TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için bir mesaj yayımladı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2021 19:36
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.