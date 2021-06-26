TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.