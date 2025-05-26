Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu akşam Galatasaray'ın, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasına katılmadı.



Hacıosmanoğlu, daha önce "Pazar günü cenazemiz var ama inşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil" açıklamasına imza atarak törene katılacağını açıklamıştı.



Galatasaray'a kupayı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyatmaz teslim etti.







