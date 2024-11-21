TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin'i ziyaret etti

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile iş birliği görüşmesi yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin'i ziyaret etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2024 17:02
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ziyaretinde TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin'e ziyaretin sonunda üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery