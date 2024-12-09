TFF açıkladı; 24 puan silme cezası

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF açıkladı; 24 puan silme cezası
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09 Aralık 2024 18:16
Son güncelleme 09 Aralık 2024 18:24
TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

Bu kararın ardından TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana düşerken, TFF 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor -2 puana düşmüş oldu.

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