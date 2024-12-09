TFF açıkladı; 24 puan silme cezası

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;



- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.

- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.



Kamuoyuna duyurulur."



Bu kararın ardından TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana düşerken, TFF 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor -2 puana düşmüş oldu.



