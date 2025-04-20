TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, 2 hafta kala küme düştü

2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala 3'üncü Lig'e düştü. Kritik müsabakada konuk ekip 45'inci dakikada Cerem'in golüyle öne geçti: 0-1. Altay bu gole 45+3'üncü dakikada Özgür'le yanıt verdi: 1-1.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir temsilcisi 25, Antalya ekibi 32 puana ulaştı. Üst üste ikinci kez küme düşen İzmir'in 111 yıllık kulübü Altay, 8 yıl aradan sonra 3'üncü Lig'e döndü. Kepez ekibi ise son 2 haftaya kümede kalma yolunda 6 puanlık avantajla girdi.



8'inci dakikada konuk ekipten Orhan'ın soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Murat Yılmaz'ın plase vuruşunda savunmada Salih tehlikeyi önledi.



45'inci dakikada Kepez Spor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Muzaffer ceza sahasına kesti, Cerem'in gelişine düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



45+3'üncü dakikada Altay skora denge getirdi. Sağ kanatta Onur Efe ile başlayan atakta ceza yayı önünde topla buluşan Murat Uluç sol çaprazdaki Özgür'ü gördü. Özgür'ün ceza sahası dışından uzak köşeye sert şutunda kaleci Burak'ın parmaklarından seken top yan direğe de çarparak filelere gitti: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.



54'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Özgür ceza sahasına ortaladı, Murat Uluç'un kafa vuruşunda Zafer Göktuğ kafayla topu çizgiden çıkardı.



60'ıncı dakikada ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Muzaffer'in yerden vuruşunda kaleci Ozan gole izin vermedi.



87'nci dakikada soldan Muzaffer'in şutunda kaleci Ozan çift yumrukla tehlikeyi önledi.



90+3'üncü dakikada Kepez ceza sahasında Onur Efe'nin şutunda kaleci Burak kritik bir kurtarışa imza attı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçın ardından Altaylı taraftarlar Başkan Süleyman Özkaral'a tepki gösterdi.



STAT: Alsancak Mustafa Denizli



HAKEMLER: Burak Kamalak, İlker Ayten, Hakan Erkan



ALTAY: Ozan – Salih (Dk. 90+2 Onur Yıldız), Kuban, Yunus Efe, Özgür, Emre (Dk. 90+2 Caner), Arda (Dk. 60 Deniz), Yusuf, Onur Efe, Mehmet Nur (Dk. 84 Ali), Murat Uluç



KEPEZ SPOR: Burak – Aykut, Harun, Orhan, Anıl (Dk. 31 Zafer Göktuğ), Muzaffer, Osman (Dk. 77 Kerem), Cerem, Ege (Dk. 70 Furkan), Melik (Dk. 70 Rüstem Yiğit), Murat (Dk. 77 Sefa)



GOLLER: Dk. 45 Cerem (Kepez Spor), Dk. 45+3 Özgür (Altay)



KIRMIZI KART: Murat Uluç (Maç sonu)



SARI KARTLAR: Arda, Mehmet Nur, Özgür, Murat Uluç (Altay), Cerem, Sefa (Kepez Spor)



