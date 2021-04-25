TFF 1. Lig'in 32. haftasında Süper Lig'e yükselme, play-off ve kümede kalma yolunda kritik maçlar oynandı. Sıralamada çok önemli değişiklikler olurken, Ankaraspor, Eskişehirspor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu.Adana Demirspor 32. hafta itibariyle 64 puanla ligin liderliğine yerleşti, Giresunspor ve Samsunspor ise aynı puan ve averajla sırasıyla 2. ve 3. sırada yer aldı.Adana Demirspor, play-off için son bir adım atmak isteyen Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldıktan sonra averajla liderliğe yerleşti. Adana Demir'in gollerini 20. ve 48. dakikalarda Pa Dibba ile 87. dakikada Yunus kaydetti. Tuzlaspor'un ise yenilginin ardından play-off şansı kalmadı.BalıkesirsporMenemenspor (D)Haftaya lider giren Giresunspor, Altınordu deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve zirveyi Adana Demirspor'a teslim etti. Son 5 haftada 7 puan kaybeden Karadeniz temsilcisi, 64 puanla 2. basamakta yer alıyor.AkhisarsporTuzlaspor (D)Süper Lig'e doğrudan yükselmek için mücadele veren Samsunspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi ve ilk 2 sıradaki Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından aynı puanla 3. sırada yer aldı. Son 5 haftada yenilgi görmeyen ve 13 puan toplayan Samsunspor'un gollerini 25. dakikada Yasin ile 48. dakikada Gökhan kaydetti.AnkarasporAdanaspor (D)1- 64 puan, Adana Demirspor2- 64 puan, Giresunspor3- 64 puan, SamsunsporPlay-off potasının içindeki Altay, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor'a 2-0 yenildi ve play-off oynayacağı kesinleşti. Puanını 29 yapan Akhisarspor ise, 14. sırada bulunan Adanaspor ve 15. sırada bulunan Menemenspor'un 5 puan gerisinde son 2 haftaya giriyor. Akhisar, kalan haftalarda puan kaybı yaşarsa ya da Menemenspor ile Adanaspor'dan biri puan kaybı yaşarsa Akhisarspor lige veda edecek.4- 60 puan, İstanbulspor5- 57 puan, Altay6- 54 puan, Altınordu7- 52 puan, Keçiörengücü8- 50 puan, Ümraniyespor0-2 Adanaspor - Ümraniyespor2-0 Akhisarspor - Altay0-0 Altınordu - Giresunspor3-2 Ankaraspor - Bandırmaspor1-2 Balıkesirspor - Keçiörengücü0-2 Boluspor - Samsunspor1-2 Bursaspor - İstanbulspor2-1 Menemenspor - Eskişehirspor0-3 Tuzlaspor - Adana Demirspor