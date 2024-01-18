Tete: ''Bu gol sayesinde üst tura çıktık''

Galatasaraylı futbolcu Tete, Ümraniyespor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tete: ''Bu gol sayesinde üst tura çıktık''
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18 Ocak 2024 23:47
Son güncelleme 18 Ocak 2024 23:48
Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Tete, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tete, "Gol attığım için çok mutluyum. Önemli bir goldü. Bu gol sayesinde üst tura çıktık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.'' dedi. 

Sözlerine devam eden Brezilyalı. oyuncu, ''Şu anda çok konsantre ve iyi bir takımız. Bugünkü performansımızı gördünüz. Bu performans Trabzonspor maçını da etkileyecek." şeklinde konuştu.

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