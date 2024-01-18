Tete: ''Bu gol sayesinde üst tura çıktık''

Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Tete, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Tete, "Gol attığım için çok mutluyum. Önemli bir goldü. Bu gol sayesinde üst tura çıktık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.'' dedi.
Sözlerine devam eden Brezilyalı. oyuncu, ''Şu anda çok konsantre ve iyi bir takımız. Bugünkü performansımızı gördünüz. Bu performans Trabzonspor maçını da etkileyecek." şeklinde konuştu.
Tete, "Gol attığım için çok mutluyum. Önemli bir goldü. Bu gol sayesinde üst tura çıktık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.'' dedi.
Sözlerine devam eden Brezilyalı. oyuncu, ''Şu anda çok konsantre ve iyi bir takımız. Bugünkü performansımızı gördünüz. Bu performans Trabzonspor maçını da etkileyecek." şeklinde konuştu.