Tete attı, Pana Konferans Ligi'nde kaldı!

Panathinaikos, Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Lens ile karşılaştı. Yunanistan'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Pana'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Pellistri, 85. dakikada ise Galatasaray'dan alınan Tete kaydetti.
Yunan ekibi ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen bu sonuçla Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
Pana'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Pellistri, 85. dakikada ise Galatasaray'dan alınan Tete kaydetti.
Yunan ekibi ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen bu sonuçla Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU