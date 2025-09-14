Tedesco'dan Trabzon maçı öncesi uyarı: 'Sahada bir aile gibi oynayacağız'

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve getirilen Domenico Tedesco, ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkıyor.
Genç teknik adam, dev mücadele öncesinde futbolcularıyla yaptığı toplantıda hem taktiksel hem de duygusal mesajlar verdi.
"BİRBİRİNİZE GÜVENMEKTEN VAZGEÇMEYİN"
Kadıköy atmosferinin önemine dikkat çeken Tedesco, "Taraftarlarımızın coşkusu bize güç katacak. Cesur olun, topa sahip çıkın ve asla geri adım atmayın. Hata olabilir ama birbirinize güvenmekten vazgeçmeyin. Birimizin eksikliğini diğerimiz tamamlayacak" ifadelerini kullandı.
"BU YOLCUĞULA GALİBİYETLE BAŞLAYALIM"
Fenerbahçe'de ilk maçına çıkacak olan İtalyan çalıştırıcı, "Bu sadece benim değil, hepimizin yeni başlangıcı. Sahada bir aile gibi oynayacağız. Bu yolculuğa galibiyetle başlayalım. Birlikte oynarsak, birlikte kazanırız" diyerek sözlerini noktaladı.
Sarı-lacivertli futbolcuların bu konuşmanın ardından yüksek motivasyonla sahaya çıkmaya hazırlandıkları öğrenildi.
