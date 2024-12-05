TCL, Arsenal ile yeni bir reklam filmi çekti

TCL, sponsoru olduğu Arsenal ile yeni bir reklam filmine imza attı. Filmde, takım çalışması ve iş birliğinin ortaya çıkardığı büyük güce vurgu yapılıyor. Declan Rice, Mikel Merino ve Ben White, azim ve takım ruhu sayesinde büyük başarılara ve unutulmaz anlara nasıl ulaşılabileceğini gösteriyor.



Reklam filmi kampanyası, Billy'nin ailesine karşı sorumluluklarını dengeleyerek Arsenal idolleriyle antrenman yapma hayalini gerçekleştirme çabasını konu alıyor. Aile işletmesi olan börekçide babasına yardım etmekten antrenman sahasına yetişmeye çalışmaya kadar Billy, büyük başarılara ulaşmak için gereken kararlılığı simgeliyor.



Hikaye ilerledikçe Billy, idolü olan Declan, Mikel ve Ben ile bir Pazar Ligi takımında birlikte oynama şansı yakalıyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyince hayal kırıklığına uğruyor. Yine de kampanyanın verdiği mesaj net: Büyüklük bir anda değil, devam eden çaba, kalp ve azimle inşa edilir. Kampanya, büyüklüğün mükemmeliyetle değil, dayanıklılık, alçakgönüllülük ve bizi destekleyenlerin sarsılmaz inancıyla tanımlandığını hatırlatıyor.



TCL MEABG Pazarlama Direktörü Majid Khan Niazi, yeni reklam filmi kampanyası hakkında şu ifadeleri kullandı:



"TCL olarak, hayatın her alanında büyüklüğü ve yenilikçiliği teşvik etme tutkusuyla hareket ediyoruz. Arsenal ile olan iş birliğimiz hem kulüp hem de markamızda derinlemesine yerleşik olan azim, tutku ve birlik değerlerini vurgulamamıza olanak tanıyor. TCL'nin gelişmiş teknolojisinin gücüyle etkileyici hikaye anlatımını harmanlayarak, sadece sahadaki anları değil, Arsenal taraftarlarının ve topluluklarının hayatındaki olağanüstü anları da kutlayan bir kampanya oluşturduk."



