Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Tatum: "Kobe'nin 10 numarasını giymek, hafife aldığım bir şey değil!"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, ABD Milli takımı için Kobe Bryant'ın 10 numaralı formasını giymenin "muazzam bir onur" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, ABD Milli takımı için Kobe Bryant'ın 10 numaralı formasını giymenin "muazzam bir onur" olduğunu söyledi.

Tatum, Hall of Fame oyuncus Bryant'ın izinden giderek, Yaz Olimpiyatları'nda ABD Takımı için 10 numaralı formayı giyecek.

Kobe, Los Angeles Lakers için unutulmaz bir şekilde 8 ve 24 numaralı formayı giymiş olsa da, ABD ekibi için 10 numaralı formayı giymişti.

Celtics için 0 numaralı formayı giyen Tatum, 2020 başında vefat eden süperstarı onurlandırmak istediğini açıkladı:

"Bu çok büyük bir onur ve bu numarayı gururla taşıyacağım. Onu kaybettiğimizden beri bu ilk Olimpiyatlar olduğu için, çok daha fazla değeri var. Bu hafife aldığım bir şey değil."

Bryant, ABD'nin 2004'teki hayal kırıklığı yaratan bronz madalya başarısının ardından, 2008 Olimpiyatları'ndaki "kurtuluş takımının" bir parçası olarak takımı için önemli bir rol oynamıştı. Dört yıl sonra tekrar ABD takımıyla altın madalya kazanan Kobe, ekipte tekrardan kilit bir rol oynamıştı.

Tatum geçtiğimiz sezonu 26.4 sayı, 7.4 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı ve şimdi, favori oyuncusu Kobe'nin bu başarısını tekrarlamaya çalıştığı süreçte, ABD kadrosu için önemli bir rol oynaması bekleniyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal