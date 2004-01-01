Tatum: "Kobe'nin 10 numarasını giymek, hafife aldığım bir şey değil!"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, ABD Milli takımı için Kobe Bryant'ın 10 numaralı formasını giymenin "muazzam bir onur" olduğunu söyledi.



Tatum, Hall of Fame oyuncus Bryant'ın izinden giderek, Yaz Olimpiyatları'nda ABD Takımı için 10 numaralı formayı giyecek.



Kobe, Los Angeles Lakers için unutulmaz bir şekilde 8 ve 24 numaralı formayı giymiş olsa da, ABD ekibi için 10 numaralı formayı giymişti.



Celtics için 0 numaralı formayı giyen Tatum, 2020 başında vefat eden süperstarı onurlandırmak istediğini açıkladı:



"Bu çok büyük bir onur ve bu numarayı gururla taşıyacağım. Onu kaybettiğimizden beri bu ilk Olimpiyatlar olduğu için, çok daha fazla değeri var. Bu hafife aldığım bir şey değil."



Bryant, ABD'nin 2004'teki hayal kırıklığı yaratan bronz madalya başarısının ardından, 2008 Olimpiyatları'ndaki "kurtuluş takımının" bir parçası olarak takımı için önemli bir rol oynamıştı. Dört yıl sonra tekrar ABD takımıyla altın madalya kazanan Kobe, ekipte tekrardan kilit bir rol oynamıştı.



Tatum geçtiğimiz sezonu 26.4 sayı, 7.4 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı ve şimdi, favori oyuncusu Kobe'nin bu başarısını tekrarlamaya çalıştığı süreçte, ABD kadrosu için önemli bir rol oynaması bekleniyor.



