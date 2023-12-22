Tatum'ın sakatlığından ne zaman döneceği belirsiz

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın, ayak bileği burkulmasıyla 'günlük değerlendirmeye alındığı' belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Tatum'ın sakatlığından ne zaman döneceği belirsiz
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22 Aralık 2023 14:56
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın, ayak bileği burkulmasıyla 'günlük değerlendirmeye alındığı' belirtildi.

Nadiren maç kaçırmasıyla bilinen Tatum, Golden State Warriors'a karşı oynadığı karşılaşmada sol ayak bileğinin burkulması nedeniyle geçtiğimiz Çarşamba günkü Sacramento Kings maçında forma giyememişti.

Celtics koçu Joe Mazzulla, Tatum'ın ayak bileğindeki şişlik ve sertlik sebebiyle günlük değerlendirmeye alındığını söyledi.

Celtics, Cumartesi günü LA Clippers'a karşı ve Los Angeles Lakers'a karşı oynayacağı Noel Günü karşılaşması için Tatum'ın geri dönmesini umuyor olsa da, yıldız oyuncunun durumu halen belirsizliğini koruyor.

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