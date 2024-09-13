Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, 2025 NBA Finalleri'nde takımının tekrar Dallas Mavericks ile karşılaşacağına dair tahminde bulundu.



Ünlü talk show sunucusu Jimmy Fallon'la The Tonight Show'da konuşan Tatum, takımına olan güvenini, "Rövanş olacak. Dallas'la tekrar oynayacağız." ifadeleriyle dile getirdi.



Celtics, bu yılın Final serisinde Mavericks'i beş maçta yenerek dominant geçirdiği 2023-24 sezonunun sonunu şampiyonlukla taçlandırmıştı.



Boston ekibi normal sezonu NBA'de en iyisi olan 64-18'lik dereceyle tamamlamış, playofflarda ise sadece üç maç kaybederek rakiplerine ezici bir üstünlük sağlamış ve 2008'den bu yana şampiyonluk başarısına ilk kez ulaşmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU