Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Celtics'in 2018'de Gordon Hayward'ı kadrosuna katmasının ardından takas edilmek istediğini itiraf etti.



Club 520 podcast'inin son bölümünde Tatum, 2018'de Celtics tarafından draft edildikten sonraki ilk hayal kırıklıklarını dile getirdi.



Tatum, Celtics'in Gordon Hayward'ı aynı dönemde kadrosuna katmasının, Draft'ın üçüncü sırasından seçilmesine rağmen başlangıç kadrosunda yer almayacağını tahmin edip kendisini ayrılmaya düşünmeye ittiğini söyledi.



Celtics yıldızı, Hayward, Jaylen Brown ve yeni takas edilen Kyrie Irving ile forvet ve gard rotasyonlarında sıkışık olan Celtics'in özellikle halihazırda yetenekli oyuncularla ve yüksek beklentilerle dolu olması nedeniyle, bu durumun oynama süresini sınırlayabileceğinden endişe duyduğunu belirtti:



"Draft edildiğimde Gordon Hayward da Celtics ile anlaşmıştı. Menajerimi aramış ve takas edilmem gerektiğini söylemiştim. Bu daha yaz liginde tek maç bile oynamadan önceydi. O da bana 'Sakin ol, bekle biraz. Abartıyorsun.' demişti.



'Ben oynamak istiyorum, benchten oyuna girmek için draft edilmedim.' dediğimde, menajerim bana 'Büyük bir organizasyondasın. Sana doğru şekilde oynamayı öğretecekler.' yanıtını vermişti."



Bugün NBA'in en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Tatum, özgeçmişinde bir NBA şampiyonluğu, beş All-Star seçimi ve dört All-NBA seçimine sahip.



Tatum bu sezon forma giydiği sekiz maçta 30.0 sayı, 7.4 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.



