18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Talisca'dan, Fenerbahçe taraftarının sabrını taşıran 5 hareket!

Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında da kaçıran Anderson Talisca, taraftarın sabrını taşırdı.

calendar 19 Eylül 2025 08:31
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Talisca'dan, Fenerbahçe taraftarının sabrını taşıran 5 hareket!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Göztepe'nin ardından Alanyaspor maçında da penaltı kaçıran Anderson Talisca'nın bencilliği bardağı taşırdı.

Tadic ile geçen sezon pas nedeniyle tartışma yaşayan Talisca'ya bu kez uygun durumda olmasına rağmen kendisine pas atmayan ve şut çektiği için Archie Brown patladı. İkili saha içinde tartıştı.

TALISCA'NIN GÜNAHLARI

1) Serbest vuruşları ve penaltıları her zaman kendisi kullanmak istiyor.

2) Kaleyi gördüğünde gereksiz şut çekiyor.

3) Uygun pozisyonda takım arkadaşlarına pas atmıyor.

4) Takım oyununu değil, bireyselliği ön plana çıkarıyor.

5) Yazı Brezilya'da Rap turu ile geçirdi,kafası futbolda değil. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.