Talisca, Beşiktaş için kafaları karıştırdı

Beşıktaş'a geleceği iddia edilen Al Nassrlı futbolcu Anderson Talisca, takımıyla 11'de sahaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Talisca, Beşiktaş için kafaları karıştırdı
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22 Temmuz 2024 09:31
Beşiktaş'a geleceği iddia edilen Anderson Talisca kafaları karıştırdı. Brezilyalı yıldız, takımının oynadığı karşılaşmada 11'de sahaya çıktı.

Al-Nasr yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Martimio ile karşılaştı. Takımdan ayrılacakları iddia edilen Sadio Mane ve Talisca sakatlık nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez sahaya çıktı.

İkiliyi ideal 11'de kullanan teknik direktör Luis Castro Talisca'yı ikinci yarıda kenara çekti.



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