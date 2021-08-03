Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray'a ret

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazları hakkında karar verdi.

Haber; Sporx.com
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Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray'a ret
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03 Ağustos 2021 22:27
Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddine, oyçokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

Bu kararın ardından Çaykur Rizespor'a ödenmesi gereken 1,2 milyon euronun ödenmemesi veya Karadeniz ekibiyle anlaşılamaması halinde Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılamayacak. 

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün Tahkim'in ret kararının ardından konuyu CAS'a taşıyacağı öne sürüldü.


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