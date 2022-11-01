Tahkim Kurulu'ndan Abdulkerim Bardakçı kararı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Abdulkerim Bardakçı'ya PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezasını 1 maça indirdiğini açıkladı.



Abdulkerim Bardakçı, bu karar sonrasında Beşiktaş ile cumartesi akşamı oynanacak derbi maçında forma giyebilecek.



İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:



"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."





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