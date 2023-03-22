Tahkim Kurulu'na 2 yeni isim seçildi

TFF Tahkim Kurulu'nda 2 üyenin yerine geçen isimleri açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tahkim Kurulu'na 2 yeni isim seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2023 00:37
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunda istifa eden 2 üyenin yerine yeni isimler seçildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyelerinden Alaaddin Varol ile Fatih Maden'in istifaları nedeniyle yerlerine Tahkim Kurulu yedek üyeleri arasından Yavuz Pehlivan ile Serdar Karahan seçilmiştir." denildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery