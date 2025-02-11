Tadic, Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, sarı-lacivertli takımda kalmak istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme için kulüpten gelecek haberi bekliyor.
Fenerbahçe'de 90 maça çıkan Tadic, 25 gol attı ve 31 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme için kulüpten gelecek haberi bekliyor.
Fenerbahçe'de 90 maça çıkan Tadic, 25 gol attı ve 31 asist yaptı.
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