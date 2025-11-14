T.J. Parker: 'Son topa kadar maçı taşımayı bildik'

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e 74-72 mağlup olan Bayern Münih'in yardımcı antrenörü T.J. Parker,dedi.Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert'in sağlık sorunları nedeniyle Antalya'ya gelememesi üzerine takımın başında sahaya çıkan Parker, ilk yarıda savunma anlamında çok fazla zaaf gösterdiklerini söyledi.Rakibin Cordinier ile agresif bir oyun ortaya koyduğunu belirten Parker,şeklinde değerlendirmede bulundu.Antalya'da güzel bir atmosferin olduğuna dikkati çeken Parker,diye konuştu.