14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
0-065'
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-164'
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
2-165'
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-259'
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-162'

T.J. Parker: "Son topa kadar maçı taşımayı bildik"

Bayern Münih Yardımcı Antrenörü T.J. Parker, Anadolu Efes yenilgisinin ardından konuştu.

calendar 14 Kasım 2025 22:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e 74-72 mağlup olan Bayern Münih'in yardımcı antrenörü T.J. Parker, "İyi bir mücadele ile maça ortak olduk. Son topa kadar maçı taşımayı bildik ama karşılaşma mağlubiyetimizle neticelendi." dedi.

Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert'in sağlık sorunları nedeniyle Antalya'ya gelememesi üzerine takımın başında sahaya çıkan Parker, ilk yarıda savunma anlamında çok fazla zaaf gösterdiklerini söyledi.

Rakibin Cordinier ile agresif bir oyun ortaya koyduğunu belirten Parker, "İkinci yarıda ise biraz toparladık. 15 sayı kadar geri düşmemize rağmen oyuncularımın hakkını teslim etmem lazım. İyi bir mücadele ile maça ortak olduk. Son topa kadar maçı taşımayı bildik ama karşılaşma mağlubiyetimizle neticelendi." şeklinde değerlendirmede bulundu.


Antalya'da güzel bir atmosferin olduğuna dikkati çeken Parker, "Anadolu Efes maçını nerede yaparsa yapsın güzel bir atmosfer oluyor. Antalya'da tesisler, her şey güzeldi. Anadolu Efes bu anlamda iyi bir iş çıkardı." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
