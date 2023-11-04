Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk yarının son anlarında ceza alanında yerde kalan Szymanski penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi
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04 Kasım 2023 19:59
Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının 45+2. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi.

Sol çaprazdan ceza alanına giren Sebastian Szymanski, vuruşunu yapmadan önce araya giren Rayyan Baniya'nın müdahalesi sonrası penaltı bekledi.

Szymanski'nin bir süre yerde kalmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular ve tribünler yoğun bir penaltı itirazında bulundu ancak hakem Zorbay Küçük, VAR ile görüştükten sonra oyunun köşe vuruşu ile devam etmesini istedi.

İşte o anlar;



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