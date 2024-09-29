Szymanski inanılmaz bir gol kaçırdı!

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın henüz ilk dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı.
Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.
Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.
Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.
Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.
Sebastian Szymanski, müthiş bir fırsattan faydalanamadı.pic.twitter.com/dtseIGo1bj
— Sporxtv (@sporxtv) September 29, 2024