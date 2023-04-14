Szczesny'den iyi haber geldi

Sporting maçının 41. dakikasında göğsünde ağrı şikayetiyle oyundan çıkan Polonyalı kaleci Szczesny durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Szczesny'den iyi haber geldi
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14 Nisan 2023 00:57
Juventus'un Sporting Lizbon'u konuk ettiği karşılaşmada göğsünü tutarak oyundan çıkmak isteyen 33 yaşındaki kaleci Szczesny sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Polonyalı file bekçisi maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak hastaneye götürülmüştü. Sağlık kontrollerinden geçen Szczesny yaptığı kısa bilgilendirmede "O anda endişelendim çünkü nefes alamıyordum. Gerekli kontroller yapıldı, herşey yolunda, hiçbir sorunum yok." diye konuştu.

Szczesny bu sezon Juventus kalesini ligde 21, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta korurken toplamda 18 golü kalesinde gördü.

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