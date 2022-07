Dinamo Kiev'in savunma oyuncusu Oleksandr Syrota, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını değerlendirdi.



22 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçı öncesi takımdaki atmosfer nasıl?" sorusuna, "İyi bir atmosfer var. Çünkü önümüzde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Rakibi inceledik ve bu maça çok iyi hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'da yaşananları düşünmemelerinin zor olduğunu söyleyen Syrota, "Arkadaşlarımla birlikte sürekli orduya yardım ediyoruz, ordu ile sürekli iletişim halindeyiz. Ama şu an tamamen Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız" dedi.



Teknik direktör Mircea Lucescu'nun her şeyi detaylı olarak analiz ettiğini ve takıma anlattığını söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Tamamen Fenerbahçe'ye çalışıyoruz. Onların zayıf ve güçlü yanlarını biliyoruz" şeklinde konuştu.



Oleksandr Syrota, "Fenerbahçe maçı için takım ne kadar hazır?" şeklinde gelen soruya, "Hala birkaç günümüz var ama şu an iyi durumdayız. Ve iki gün içinde daha iyi olacağımızı düşünüyorum" sözlerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ