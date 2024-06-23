Suudi Arabistan'a son yolcu Szczesny!

Juventus file bekçisi Wojciech Szczesny, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifini kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan'a son yolcu Szczesny!
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23 Haziran 2024 21:39
Juventus'un 34 yaşındaki file bekçisi Wojciech Szczesny, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

YILLIK MAAŞI 19 MİLYON EURO

Tuttosport'un haberine göre; Szczesny, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifini kabul etti.

Haberde, Polonyalı kalecinin ilk zamanlarda transfer olmaya sıcak bakmadığı Suudi Arabistan'a yıllık 19 milyon euro net maaş ve iki yıllık sözleşme ile ikna olduğu belirtildi.

Tecrübeli file bekçisinin transferinin önümüzdeki hafta resmileşeceği dile getirildi.

ÖDENECEK BONSERVİS RAKAMI

Öte yandan Al Nassr'ın sözleşmesi 1 sene daha devam eden Szczesny için Juventus'a 4 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Juventus kalesini 37 maçta koruyan Szczesny, 35 gol yerken 15 maçta da kalesini gole kapattı.

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