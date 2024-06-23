Suudi Arabistan'a son yolcu Szczesny!

Juventus'un 34 yaşındaki file bekçisi Wojciech Szczesny, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



YILLIK MAAŞI 19 MİLYON EURO



Tuttosport'un haberine göre; Szczesny, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifini kabul etti.



Haberde, Polonyalı kalecinin ilk zamanlarda transfer olmaya sıcak bakmadığı Suudi Arabistan'a yıllık 19 milyon euro net maaş ve iki yıllık sözleşme ile ikna olduğu belirtildi.



Tecrübeli file bekçisinin transferinin önümüzdeki hafta resmileşeceği dile getirildi.



ÖDENECEK BONSERVİS RAKAMI



Öte yandan Al Nassr'ın sözleşmesi 1 sene daha devam eden Szczesny için Juventus'a 4 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezonda Juventus kalesini 37 maçta koruyan Szczesny, 35 gol yerken 15 maçta da kalesini gole kapattı.





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