Süper Lig'de takımlar hangi haftaları bay geçecek?

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında olması beklenen Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin "bay" geçeceği haftalar belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de takımlar hangi haftaları bay geçecek?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2020 08:00
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı.

Ligimizin bu sezon 21 takımla oynanacak olması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek takım Konyaspor olurken, şampiyonluk mücadelesi verecek olan 5 takımın da hangi haftaları boş geçeceği belli oldu.

İşte zirve yarışında olacak takımların bay geçeceği haftalar;

Beşiktaş: 5.hafta (BAY)

Galatasaray: 12.hafta (BAY)

Başakşehir: 13. hafta (BAY)

Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)

Trabzonspor: 18.hafta (BAY)

Tüm takımların bay geçeceği haftalar: 

1. hafta: Konyaspor

2. hafta: MKE Ankaragücü

3. hafta: Gençlerbirliği

4. hafta: DG Sivasspor

5. hafta: Beşiktaş

6. hafta: Kayserispor

7. hafta: Denizlispor

8. hafta: Çaykur Rizespor

9. hafta: Yeni Malatyaspor

10. hafta: Hatayspor

11. hafta: Gaziantep FK

12. hafta: Galatasaray

13. hafta: M.Başakşehir

14. hafta: Karagümrük

15. hafta: Fenerbahçe

16. hafta: Göztepe

17. hafta: Kasımpaşa

18. hafta: Trabzonspor

19. hafta: Alanyaspor

20. hafta: Antalyaspor

21. hafta: BB Erzurumspor

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için