Süper Lig'de takımlar hangi haftaları bay geçecek?

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı.



Ligimizin bu sezon 21 takımla oynanacak olması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek takım Konyaspor olurken, şampiyonluk mücadelesi verecek olan 5 takımın da hangi haftaları boş geçeceği belli oldu.



İşte zirve yarışında olacak takımların bay geçeceği haftalar;



Beşiktaş: 5.hafta (BAY)



Galatasaray: 12.hafta (BAY)



Başakşehir: 13. hafta (BAY)



Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)



Trabzonspor: 18.hafta (BAY)



Tüm takımların bay geçeceği haftalar:



1. hafta: Konyaspor



2. hafta: MKE Ankaragücü



3. hafta: Gençlerbirliği



4. hafta: DG Sivasspor



5. hafta: Beşiktaş



6. hafta: Kayserispor



7. hafta: Denizlispor



8. hafta: Çaykur Rizespor



9. hafta: Yeni Malatyaspor



10. hafta: Hatayspor



11. hafta: Gaziantep FK



12. hafta: Galatasaray



13. hafta: M.Başakşehir



14. hafta: Karagümrük



15. hafta: Fenerbahçe



16. hafta: Göztepe



17. hafta: Kasımpaşa



18. hafta: Trabzonspor



19. hafta: Alanyaspor



20. hafta: Antalyaspor



21. hafta: BB Erzurumspor



