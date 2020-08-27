Süper Lig'de takımlar hangi haftaları bay geçecek?

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı.
Ligimizin bu sezon 21 takımla oynanacak olması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek takım Konyaspor olurken, şampiyonluk mücadelesi verecek olan 5 takımın da hangi haftaları boş geçeceği belli oldu.
İşte zirve yarışında olacak takımların bay geçeceği haftalar;
Beşiktaş: 5.hafta (BAY)
Galatasaray: 12.hafta (BAY)
Başakşehir: 13. hafta (BAY)
Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)
Trabzonspor: 18.hafta (BAY)
Tüm takımların bay geçeceği haftalar:
1. hafta: Konyaspor
2. hafta: MKE Ankaragücü
3. hafta: Gençlerbirliği
4. hafta: DG Sivasspor
5. hafta: Beşiktaş
6. hafta: Kayserispor
7. hafta: Denizlispor
8. hafta: Çaykur Rizespor
9. hafta: Yeni Malatyaspor
10. hafta: Hatayspor
11. hafta: Gaziantep FK
12. hafta: Galatasaray
13. hafta: M.Başakşehir
14. hafta: Karagümrük
15. hafta: Fenerbahçe
16. hafta: Göztepe
17. hafta: Kasımpaşa
18. hafta: Trabzonspor
19. hafta: Alanyaspor
20. hafta: Antalyaspor
21. hafta: BB Erzurumspor
Ligimizin bu sezon 21 takımla oynanacak olması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek takım Konyaspor olurken, şampiyonluk mücadelesi verecek olan 5 takımın da hangi haftaları boş geçeceği belli oldu.
İşte zirve yarışında olacak takımların bay geçeceği haftalar;
Beşiktaş: 5.hafta (BAY)
Galatasaray: 12.hafta (BAY)
Başakşehir: 13. hafta (BAY)
Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)
Trabzonspor: 18.hafta (BAY)
Tüm takımların bay geçeceği haftalar:
1. hafta: Konyaspor
2. hafta: MKE Ankaragücü
3. hafta: Gençlerbirliği
4. hafta: DG Sivasspor
5. hafta: Beşiktaş
6. hafta: Kayserispor
7. hafta: Denizlispor
8. hafta: Çaykur Rizespor
9. hafta: Yeni Malatyaspor
10. hafta: Hatayspor
11. hafta: Gaziantep FK
12. hafta: Galatasaray
13. hafta: M.Başakşehir
14. hafta: Karagümrük
15. hafta: Fenerbahçe
16. hafta: Göztepe
17. hafta: Kasımpaşa
18. hafta: Trabzonspor
19. hafta: Alanyaspor
20. hafta: Antalyaspor
21. hafta: BB Erzurumspor