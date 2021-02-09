Süper Lig'de 24. haftanın 11'i

Süper Lig'de 24. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.
Haftanın damga vuran performanslarına Fernando Muslera, Josef, Bakasetas, Boupendza, Gradel ve Muhammet attı. Rachid Ghezzal da Beşiktaş'ın 10 kişi kazandığı maçta gösterdiği performansıyla öne çıktı. Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'de ise Nazım Sangare, 90 dakika boyunca kanadından tek 1 atağa izin vermeyerek öne çıktı.
SÜPER LİG 24. HAFTA SONUÇLARI
6 ŞUBAT CUMARTESİ
Kasımpaşa 1-4 Hatayspor
Başakşehir FK 0-1 Fatih Karagümrük
Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
7 ŞUBAT PAZAR
BB Erzurumspor 1-1 Kayserispor
Denizlispor 1-1 Antalyaspor
MKE Ankaragücü 1-4 Sivasspor
Beşiktaş 1-0 Konyaspor
8 ŞUBAT PAZARTESİ
Gaziantep FK 2-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor
Haftanın damga vuran performanslarına Fernando Muslera, Josef, Bakasetas, Boupendza, Gradel ve Muhammet attı. Rachid Ghezzal da Beşiktaş'ın 10 kişi kazandığı maçta gösterdiği performansıyla öne çıktı. Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'de ise Nazım Sangare, 90 dakika boyunca kanadından tek 1 atağa izin vermeyerek öne çıktı.
SÜPER LİG 24. HAFTA SONUÇLARI
6 ŞUBAT CUMARTESİ
Kasımpaşa 1-4 Hatayspor
Başakşehir FK 0-1 Fatih Karagümrük
Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
7 ŞUBAT PAZAR
BB Erzurumspor 1-1 Kayserispor
Denizlispor 1-1 Antalyaspor
MKE Ankaragücü 1-4 Sivasspor
Beşiktaş 1-0 Konyaspor
8 ŞUBAT PAZARTESİ
Gaziantep FK 2-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor