Süper Lig'de 24. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 24. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 24. haftanın 11'i
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09 Şubat 2021 10:26
Süper Lig'de 24. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftanın damga vuran performanslarına Fernando Muslera, Josef, Bakasetas, Boupendza, Gradel ve Muhammet attı. Rachid Ghezzal da Beşiktaş'ın 10 kişi kazandığı maçta gösterdiği performansıyla öne çıktı. Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'de ise Nazım Sangare, 90 dakika boyunca kanadından tek 1 atağa izin vermeyerek öne çıktı.



SÜPER LİG 24. HAFTA SONUÇLARI

6 ŞUBAT CUMARTESİ

Kasımpaşa 1-4 Hatayspor
Başakşehir FK 0-1 Fatih Karagümrük
Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

7 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor 1-1 Kayserispor
Denizlispor 1-1 Antalyaspor
MKE Ankaragücü 1-4 Sivasspor
Beşiktaş 1-0 Konyaspor

8 ŞUBAT PAZARTESİ

Gaziantep FK 2-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor



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