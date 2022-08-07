Süper Lig'in gediklisi; MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek MKE Ankaragücü, "Üç büyüklerden" sonra lig tarihinin en fazla maça çıkan takımı unvanını elinde bulunduruyor.



Sarı-lacivertli kulüp, bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de yer almanın heyecanını yaşıyor. Ligin en tecrübeli kulüplerinden biri olan MKE Ankaragücü, yarın karşılaşacağı Arabam.com Konyaspor maçıyla, 65. sezonuna başlayan Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 53. kez yer alacak.



Futbolun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım olarak dikkati çeken sarı-lacivertliler, 1710 maça çıktı.



Puan sıralamasında 7. sırada



MKE Ankaragücü, lig tarihinde bugüne dek mücadele etmiş 73 kulüp arasında en fazla puan toplayan 7. takım konumunda bulunuyor.



52 sezonda 538 galibiyet, 493 beraberlik, 679 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 1870 puan topladı. MKE Ankaragücü rakip fileleri 1958 kez havalandırırken, kalesinde 2284 gol gördü.



5 kez küme düştü



MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 5 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.



Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012 ve 2020-2021'de bir alt lige düşmekten kurtulamadı.



MKE Ankaragücü'nün "en"leri



Sezon: 53. sezonu



En iyi derecesi: 4. (4 kez)



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)



En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)



