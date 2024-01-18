Süper Lig'e yeni yıldız: Douglas Costa

Ligde kalıcı olmak adına çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Samsunspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı.



Sports Digitale'in haberine göre; Samsunspor, Douglas Costa ile ilgileniyor.



Bir dönem Bayern Münih ve Juventus forması da giyen Brezilyalı hücumcu, son olarak MLS ekibi Los Angeles'ta forma giydi.



Şu anda boşta olan 33 yaşındaki oyuncu için Samsunspor'un görüşmelerini hızlandıracağı belirtildi.



Kariyerinde Shakhtar, Gremio, Los Angeles, Bayern Münih ve Juventus igib takımlarda forma giyrn Costa, toplamda 512 maça çıktı. Brezilyalı bu maçlarda 76 gol ve 107 asist yapma başarısı gösterdi.



