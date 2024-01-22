Süper Lig'de İstanbul randevusu!

Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de İstanbul randevusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 13:11
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa salı günü karşı karşıya gelecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery