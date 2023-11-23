Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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23 Kasım 2023 12:13
Son güncelleme 23 Kasım 2023 12:27
Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMARTESİ

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan

PAZAR

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

DİNLENDİRİLENLER, YENİDEN GÖREV ALANLAR

Volkan Bayarslan, 3 haftalık dinlendirmenin ardından bu hafta görev aldı.

9. Hafta: Fenerbahçe - Hatayspor
13. Hafta: Sivasspor - Trabzonspor

12. haftada Beşiktaş - Başakşehir maçını yöneten Arda Kardeşler, 13. haftada Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında görev alacak.

12. haftada Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmedi.

10. haftada Pendikspor - Fenerbahçe maçını yöneten Abdulkadir Bitigen, 2 haftalık dinlendirmenin ardından bu hafta görev aldı.

10. Hafta: Pendikspor - Fenerbahçe
13. Hafta: Samsunspor - Beşiktaş

10. haftada Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Kadir Sağlam, 2 haftalık dinlendirmenin ardından bu hafta görev aldı.

10. Hafta: Rizespor - Galatasaray
13. Hafta: Kayserispor - A. Demirspor

 

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