Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de bu akşam 20.00'de oynanacak 7 maçın VAR hakemi açıklandı.

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Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı.
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30 Mayıs 2023 12:23
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 12:31
Süper Lig'de bu akşam 20.00'de oynanacak 7 maçın VAR hakemi belli oldu.

MKE Ankaragücü - Galatasaray

VAR: Alper Ulusoy Orta hakem: Volkan Bayarslan

Fenerbahçe - Antalyaspor

VAR: Hakan Ceylan Orta hakem: Zorbay Küçük

Giresunspor - Trabzonspor

VAR: Serkan Tokat Orta hakem: Arda Kardeşler

Sivasspor - Konyaspor

VAR: Mustafa Öğretmenoğlu Orta hakem: Bahattin Şimşek

İstanbulspor - Adana Demirspor

VAR: Mustafaİlker Coşkun Orta hakem: Ümit Öztürk 

Alanyaspor - Kasımpaşa

VAR: Erkan Engin Orta hakem: rta hakem: O





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