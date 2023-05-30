Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı.

MKE Ankaragücü - Galatasaray





VAR: Alper Ulusoy Orta hakem: Volkan Bayarslan



Fenerbahçe - Antalyaspor



VAR: Hakan Ceylan Orta hakem: Zorbay Küçük



Giresunspor - Trabzonspor



VAR: Serkan Tokat Orta hakem: Arda Kardeşler



Sivasspor - Konyaspor



VAR: Mustafa Öğretmenoğlu Orta hakem: Bahattin Şimşek



İstanbulspor - Adana Demirspor



VAR: Mustafaİlker Coşkun Orta hakem: Ümit Öztürk



Alanyaspor - Kasımpaşa



VAR: Erkan Engin Orta hakem:







Süper Lig'de bu akşam 20.00'de oynanacak 7 maçın VAR hakemi belli oldu.