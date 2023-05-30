Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de bu akşam 20.00'de oynanacak 7 maçın VAR hakemi belli oldu.
MKE Ankaragücü - Galatasaray
VAR: Alper Ulusoy Orta hakem: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe - Antalyaspor
VAR: Hakan Ceylan Orta hakem: Zorbay Küçük
Giresunspor - Trabzonspor
VAR: Serkan Tokat Orta hakem: Arda Kardeşler
Sivasspor - Konyaspor
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu Orta hakem: Bahattin Şimşek
İstanbulspor - Adana Demirspor
VAR: Mustafaİlker Coşkun Orta hakem: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Kasımpaşa
VAR: Erkan Engin Orta hakem: rta hakem: O
MKE Ankaragücü - Galatasaray
VAR: Alper Ulusoy Orta hakem: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe - Antalyaspor
VAR: Hakan Ceylan Orta hakem: Zorbay Küçük
Giresunspor - Trabzonspor
VAR: Serkan Tokat Orta hakem: Arda Kardeşler
Sivasspor - Konyaspor
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu Orta hakem: Bahattin Şimşek
İstanbulspor - Adana Demirspor
VAR: Mustafaİlker Coşkun Orta hakem: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Kasımpaşa
VAR: Erkan Engin Orta hakem: rta hakem: O