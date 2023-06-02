Süper Lig'de Galatasaray dominasyonu

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray özellikle 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988 sezonundan itibaren rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Galatasaray, 36 sezonun 16'sında mutlu sona ulaştı. 1972-1973'e kadar 6 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman efsane Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesiyle Galatasaray'ın da Türk futbolunun da gidişatı değişti.
BEŞİKTAŞ DA GELİŞTİ
Galatasaray'ın şampiyonluk hasretine son verdiği 1986-1987 sezonunun hemen ardından 1987-1988'de Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Bu dönemeçten önce ortalama 4 buçuk sezonda 1 lig kupasını kaldıran Aslan, sonrasında ise ortalama (yaklaşık) 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü. 1987 öncesinde 2 buçuk sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe ise sonrasında 4 buçuk sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5 buçuk sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4 sezona kadar gelişti.
FATİH TERİM FARKI
Üç puanlı sistemdeki şampiyonluklarda teknik direktör Fatih Terim faktörü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı formayı giydiği 13 sezonda şampiyonluk yaşayamayan kurt hoca, teknik direktörlük döneminde Galatasaray'a sınıf atlattı. Üç puanlı sistemde alınan 16 şampiyonluğun 8'ine Fatih Terim imza attı.
Galatasaray, 2000-2001'de uygulanmaya başlayan formaya yıldız ekleme geleneğinde de üstün… O sezon Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzon'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu. Aslan ve Kanarya 2'şer; Kartal ve Fırtına ise 1'er yıldızla uygulamaya başladı. Galatasaray'da 5 yıldıza 2 şampiyonluk kaldı.
Galatasaray, 36 sezonun 16'sında mutlu sona ulaştı. 1972-1973'e kadar 6 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman efsane Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesiyle Galatasaray'ın da Türk futbolunun da gidişatı değişti.
BEŞİKTAŞ DA GELİŞTİ
Galatasaray'ın şampiyonluk hasretine son verdiği 1986-1987 sezonunun hemen ardından 1987-1988'de Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Bu dönemeçten önce ortalama 4 buçuk sezonda 1 lig kupasını kaldıran Aslan, sonrasında ise ortalama (yaklaşık) 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü. 1987 öncesinde 2 buçuk sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe ise sonrasında 4 buçuk sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5 buçuk sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4 sezona kadar gelişti.
FATİH TERİM FARKI
Üç puanlı sistemdeki şampiyonluklarda teknik direktör Fatih Terim faktörü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı formayı giydiği 13 sezonda şampiyonluk yaşayamayan kurt hoca, teknik direktörlük döneminde Galatasaray'a sınıf atlattı. Üç puanlı sistemde alınan 16 şampiyonluğun 8'ine Fatih Terim imza attı.
Galatasaray, 2000-2001'de uygulanmaya başlayan formaya yıldız ekleme geleneğinde de üstün… O sezon Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzon'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu. Aslan ve Kanarya 2'şer; Kartal ve Fırtına ise 1'er yıldızla uygulamaya başladı. Galatasaray'da 5 yıldıza 2 şampiyonluk kaldı.