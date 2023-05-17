Süper Lig'de 36. haftanın tüm maçları aynı anda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta programını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 36. haftanın tüm maçları aynı anda oynanacak
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17 Mayıs 2023 13:49
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 16:38
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tümünün aynı gün aynı saatte oynanmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Ligde 36. haftanın programı şöyle:

20.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

20.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

20.00 Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Daha sonra açıklanacak)

Beşiktaş, Süper Lig'de 36. haftayı BAY geçecek.

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