Süper Lig'de 21. hafta sonunda oluşan puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi.



Ligde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi.



Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.



- Sonuçlar



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:



Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1



Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2



Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4



Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0



Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2



Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1



Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1



Fenerbahçe-Göztepe: 3-2



Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4



- Puan durumu



Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:





TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 20 17 3 0 53 22 31 54 2.FENERBAHÇE 20 15 3 2 52 20 32 48 3.REEDER SAMSUNSPOR 20 12 4 4 34 19 15 40 4.İKAS EYÜPSPOR 20 10 6 4 33 19 14 36 5.GÖZTEPE 20 10 4 6 40 26 14 34 6.BEŞİKTAŞ 20 8 8 4 29 21 8 32 7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 20 8 5 7 35 30 5 29 8.ÇAYKUR RİZESPOR 20 8 3 9 22 31 -9 27 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 20 7 5 8 26 28 -2 26 10.TRABZONSPOR 19 6 7 6 34 24 10 25 11.CORENDON ALANYASPOR 20 6 7 7 24 28 -4 25 12.KASIMPAŞA 20 5 10 5 32 37 -5 25 13.NET GLOBAL SİVASSPOR 20 6 5 9 26 34 -8 23 14.ONVO ANTALYASPOR 20 6 4 10 22 39 -17 22 15.TÜMOSAN KONYASPOR 20 5 6 9 24 32 -8 21 16.SİPAY BODRUM FK 20 4 4 12 14 26 -12 16 17.BELLONA KAYSERİSPOR 19 3 7 9 19 39 -20 16 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 20 1 7 12 21 37 -16 10 19.ADANA DEMİRSPOR 20 2 2 16 17 45 -28 5

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)