Süper Lig'de 21. hafta sonunda oluşan puan durumu!

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 21. hafta sonunda oluşan puan durumu!
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27 Ocak 2025 22:52
Son güncelleme 27 Ocak 2025 23:05

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. 

Ligde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle: 

Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1 

Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2

Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1 

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 3-2

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4

- Puan durumu 

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 20 17 3 0 53 22 31 54
2.FENERBAHÇE 20 15 3 2 52 20 32 48
3.REEDER SAMSUNSPOR 20 12 4 4 34 19 15 40
4.İKAS EYÜPSPOR 20 10 6 4 33 19 14 36
5.GÖZTEPE 20 10 4 6 40 26 14 34
6.BEŞİKTAŞ 20 8 8 4 29 21 8 32
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 20 8 5 7 35 30 5 29
8.ÇAYKUR RİZESPOR 20 8 3 9 22 31 -9 27
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 20 7 5 8 26 28 -2 26
10.TRABZONSPOR 19 6 7 6 34 24 10 25
11.CORENDON ALANYASPOR 20 6 7 7 24 28 -4 25
12.KASIMPAŞA 20 5 10 5 32 37 -5 25
13.NET GLOBAL SİVASSPOR 20 6 5 9 26 34 -8 23
14.ONVO ANTALYASPOR 20 6 4 10 22 39 -17 22
15.TÜMOSAN KONYASPOR 20 5 6 9 24 32 -8 21
16.SİPAY BODRUM FK 20 4 4 12 14 26 -12 16
17.BELLONA KAYSERİSPOR 19 3 7 9 19 39 -20 16
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 20 1 7 12 21 37 -16 10
19.ADANA DEMİRSPOR 20 2 2 16 17 45 -28 5
- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

31 Ocak Cuma: 

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan) 

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin) 

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji) 

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) 

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel) 

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker) 

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

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