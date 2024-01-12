Süper Lig'de 16. hafta tamamlandı: Oluşan puan durumu

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.
Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.
Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.
Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: 0-1
Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 0-3
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 0-4
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 0-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: 4-1
Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 7-1
EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: 1-1
Trabzonspor-Yılport Samsunspor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının da oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.
20. hafta
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Ocak Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)
14 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)
Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.
Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.
Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: 0-1
Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 0-3
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 0-4
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 0-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: 4-1
Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 7-1
EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: 1-1
Trabzonspor-Yılport Samsunspor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının da oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|19
|16
|2
|1
|56
|16
|40
|50
|2.GALATASARAY
|19
|15
|3
|1
|36
|10
|26
|48
|3.TRABZONSPOR
|19
|11
|3
|5
|34
|21
|13
|36
|4.BEŞİKTAŞ
|19
|10
|2
|7
|30
|26
|4
|32
|5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|19
|7
|8
|4
|33
|24
|9
|29
|6.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|19
|8
|5
|6
|26
|27
|-1
|29
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|19
|8
|5
|6
|24
|27
|-3
|29
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|19
|7
|7
|5
|24
|19
|5
|28
|9.KASIMPAŞA
|19
|7
|5
|7
|32
|37
|-5
|26
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|19
|6
|7
|6
|24
|29
|-5
|25
|11.RAMS BAŞAKŞEHİR
|19
|6
|5
|8
|22
|22
|0
|23
|12.CORENDON ALANYASPOR
|19
|5
|7
|7
|19
|26
|-7
|22
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|4
|9
|6
|23
|24
|-1
|21
|14.GAZİANTEP FK
|19
|6
|3
|10
|22
|29
|-7
|21
|15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|5
|5
|9
|22
|20
|2
|20
|16.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|4
|8
|7
|25
|26
|-1
|20
|17.YILPORT SAMSUNSPOR
|19
|5
|3
|11
|21
|31
|-10
|18
|18.TÜMOSAN KONYASPOR
|19
|4
|6
|9
|19
|32
|-13
|18
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|19
|3
|6
|10
|20
|42
|-22
|15
|20.İSTANBULSPOR
|19
|2
|3
|14
|14
|38
|-24
|6
20. hafta
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Ocak Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)
14 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)
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