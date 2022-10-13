Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası 14 Ekim Cuma günü oynanacak bir maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
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