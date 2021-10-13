Sezon başında yapılan değişiklikle yabancı kuralı 8+3 olarak güncellendi.



14 yabancı oyuncu transfer edebilen Süper Lig kulüpleri, ilk 11'de ise 3 Türk futbolcu oynatmak zorunda. Birçok kulüp bu kurala karşı çıkıyor ancak TFF geri adım atmadı ve kuralı devreye soktu. Bu değişikliğe rağmen Süper Lig kulüpleri yabancı oyuncu oynatma haklarını sonuna kadar kullanıyor. Avrupa'da bu alanda başları çeken Süper Lig'de, Galatasaray ise en çok yabancı oynatan ikinci takım konumunda.



Süper Lig'de yabancı oyuncu tartışmaları hiç ara vermeden devam ederken kademeli azaltmaya gidilen ligimiz, Avrupa'da ise zirveye oynuyor.



CIES'in (Spor Araştırmaları Merkezi) araştırmasına göre; Avrupa ligleri içinde Türkiye en çok yabancı oyuncu kullanan 3. lig durumunda.



İlk sırada oyuncu tercihinin %78.5'ini yabancılar üzerine yapan Güney Kıbrıs bulunurken, ikinci ise %70.6 ile Yunanistan.



Türkiye az bir farkla %70.2 ile en çok yabancı oyuncu kullanan üçüncü lig konumunda. Bizden sonra ise %64.6 ile İtalya Serie A geliyor.







