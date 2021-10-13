Süper Lig Avrupa'ya damga vurdu! Galatasaray bu listede ikinci sırada

Türkiye'de her dönem değişen ve gündemin ilk sırasına oturan yabancı kuralı tartışılmaya devam ediyor. Sezon başında değişen kuralla birlikte 8+3 modeline geçildi ve ilk 11'de 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu getirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig Avrupa'ya damga vurdu! Galatasaray bu listede ikinci sırada
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13 Ekim 2021 10:42
Sezon başında yapılan değişiklikle yabancı kuralı 8+3 olarak güncellendi.

14 yabancı oyuncu transfer edebilen Süper Lig kulüpleri, ilk 11'de ise 3 Türk futbolcu oynatmak zorunda. Birçok kulüp bu kurala karşı çıkıyor ancak TFF geri adım atmadı ve kuralı devreye soktu. Bu değişikliğe rağmen Süper Lig kulüpleri yabancı oyuncu oynatma haklarını sonuna kadar kullanıyor. Avrupa'da bu alanda başları çeken Süper Lig'de, Galatasaray ise en çok yabancı oynatan ikinci takım konumunda.

Süper Lig'de yabancı oyuncu tartışmaları hiç ara vermeden devam ederken kademeli azaltmaya gidilen ligimiz, Avrupa'da ise zirveye oynuyor.

CIES'in (Spor Araştırmaları Merkezi) araştırmasına göre; Avrupa ligleri içinde Türkiye en çok yabancı oyuncu kullanan 3. lig durumunda.

İlk sırada oyuncu tercihinin %78.5'ini yabancılar üzerine yapan Güney Kıbrıs bulunurken, ikinci ise %70.6 ile Yunanistan.

Türkiye az bir farkla %70.2 ile en çok yabancı oyuncu kullanan üçüncü lig konumunda. Bizden sonra ise %64.6 ile İtalya Serie A geliyor.

 


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