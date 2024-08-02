Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı

Necip Uysal: "Yaptığımız transferlerin hepsi tartışmasız iyi futbolcu. Ancak takım olarak sahaya çıkıyoruz. Birbirimizi tamamlarsak sonuç alıyoruz. Onların da bize katkı yapacağını düşünüyorum."



"İKİ TAKIM DA HAK EDEREK GELDİ"



Giovanni van Bronckhorst: "Türkiye'de ilk rekabetçi maçım olacak. Hem ülkede hem de kulüpte çok iyi karşılandım. İki takım da buraya hak ederek geldi. Bu maçları oynamayı, kupa kazmamayı her zaman istersiniz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama taraftarın desteğiyle kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."



"BU SENE DE KAZANMAK İSTİYORUZ"



Okan Buruk: "En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Herkes futbolu ve bu tip maçları özledi. Herkesi bu şölene bekliyoruz. Kaliteli geçmesi için en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Birbirimizi analiz ediyoruz, Beşiktaş'ın son maçlarını izledik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptılar. Giovanni van Bronckhorst'a hoş geldin diyorum, çok kariyerli bir teknik adam. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Kupayı bu sene de kazanmak istiyoruz. Sakatlığın olmadığı bir maç olsun."

Okan Buruk: " İki sene üst üste değil, beş sene de üst üste de şampiyon olsanız, üzerinizde baskı olur. Galatasaray'da bu baskı çok daha fazla olur. Bu baskı bizi dinamik tutuyor. Başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Kadroyu koruduk ve yanı başarıyı istiyoruz. Transfer döneminde de çok büyük baskı oldu ve devam ediyor. Bu da taraftar sayısına bağlı. Bu kadar çok taraftarınız varsa, bu kadar beklenti de normal."