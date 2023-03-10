Super Formula pilotları depremden etkilenen vatandaşları andılar

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2'ye kadar yükselerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, TGM Grand Prix ile Super Formula Şampiyonası 2023 sezonu ilk resmi testlerine katıldı.



Dünyanın önde gelen motor sporları yarış serilerinden olan Super Formula'nın resmi testlerinde pilotlar; Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri ve afetten etkilenenleri anmak özel bir törene katıldı. Bu kapsamda Cem Bölükbaşı'nın "#PrayForTürkiye" logolu TGM Grand Prix aracının önünde toplanan pilotlar, Türkiye'ye desteklerini sunmak için özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirerek ilerleyen süreçte başlayacak yardım kampanyasının ilk adımını attılar.



Japonya'da düzenlenen Super Formula, sezonun ilk yarışıyla birlikte depremzedelere özel bir yardım kampanyası başlatmayı hedefliyor.



BÖLÜKBAŞI: SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN ELİMDEKİ FIRSATI KULLANMAK İSTİYORUM



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cem Bölükbaşı "Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Türkiye iki büyük depremle sarsıldı ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralandı veya evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu felaket hepimizi derinden üzse de beraberliğin gücünü bir kez daha görme ve bunu hayatın her alanında hissetme fırsatımız oldu. Baktığınızda Türkiye ve Japonya iki kardeş ülke ve bunun tarihi bir asrı aşıyor. Bu süreçte de ülkemize çok destekleri oldu, bağış ve yardımların yanı sıra bu konudaki bilgi birikimleri bizim için çok değerli. Bu nedenle Japonya'da yarış severlerle bu duyguları paylaşmak, onlara kendimizi anlatmak benim için oldukça kıymetli. Tabii böyle bir zamanda ülkemden uzak olmak benim için zor olsa da sesimizi duyurmak için elimdeki fırsatı da kullanmak istiyorum. Bu bağlamda Super Formula ve TGM Grand Prix'in yaptığı çalışmaların çok önemli olduğuna inanıyorum. Desteklerini bizimle paylaşan herkese bir kez daha teşekkür ederim" dedi.





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