Phoenix Suns ve yıldız oyuncusu Devin Booker'ın, uzun vadede birbirlerine tamamen bağlı kalmak istedikleri iddia edildi.



Suns, Kevin Durant ile üçüncü potansiyel playoff maratonundan önce sezonun gidişatını değiştirecek bir takas yapmadığı takdirde, bir dönüm noktasına gelebilir. Durant, geçtiğimiz yaz Suns ile kontratını uzatmamaya karar vermişti ve 2026'da serbest oyuncu olabilecek.



Houston Rockets'ın bu süreçte Devin Booker'a ilgi duyduğunu "bildirdiği" söylenirken, ESPN'den Tim MacMahon yıldız oyuncunun Suns'ta kalmayı tercih edeceğini öne sürdü:



"Suns'ın draft varlıklarının büyük bir kısmına sahipler ve Devin Booker'ı çok istediklerini bildirmişlerdi. Ama Devin Booker'ın ve Suns'ın bunun bir parçası olmakla ilgilendiğine dair hiçbir belirti yok."



ESPN'den Brian Windhorst, "Devin Booker Suns'ta kalır. Bu konuda hiçbir tereddüt görmüyorum." şeklinde konuştu.



2028'e kadar serbest oyuncu olamayacak olan Booker, Temmuz 2022'de kontratını dört yıllığı 220,4 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmıştı.



