Sumudica, Arap kulübüyle görüşüyor!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz sezon başarılı işler çıkartan Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın Birleşik Arap Emirlikleri takımı ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.



Sezonun sona ermesiyle birlikte Romanya başta olmak üzere bir çok farklı ülkeden transfer teklifleri aldığı öğrenilen Sumudica'nın takımdan ayrılma ihtimalinin de olduğu öğrenilirken AL Jazira takımının Gaziantep FK'nın kapısını çalmak için hazırlık içerisinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.



HABER: ALİ BUDAK



