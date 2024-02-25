Sümeyye Boyacı, Paris'e yeni başarılarla gitmek istiyor

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na yeni başarılarla gitmek istiyor.



Geçmiş yıllardaki önemli başarılarının ardından, son olarak geçtiğimiz yıl İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanan Boyacı, 2024'de katılacağı müsabakalardan daha iyi sonuçlarla ayrılmayı hedefliyor.



Türkiye'nin gururu olan Boyacı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun faaliyeti kapsamında yeni sezonun ilk kampını, yüksek irtifa avantajı dolayısıyla kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Erzurum'da yaptı.



Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliği taşıyan tesiste kamp çalışmalarını tamamlayan milli yüzücü, katılacağı dünya serisi yarışları ve Avrupa Şampiyonası'nda madalyalara uzanmak istiyor.



Boyacı: "Çok ciddi ve disiplinli şekilde çalışıyoruz"



Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, AA muhabirine, 2024 sezonu hazırlıkları için Erzurum'daki yüksek irtifa kampına geldiklerini söyledi.



2023'ün kendisi için iyi geçtiğini belirten Boyacı, "Manchester'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkemize takım arkadaşlarımızla üçüncülük madalyası kazandırdık." dedi.



Türk sporuna yeni başarılar kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Boyacı, "Biz yüzücüler olarak sadece 'Engel tanımayan' paralimpik ya da olimpik olarak sınıflandırılmamayı tercih ediyoruz. Biz bu ülke için yarışıyoruz. Türk yüzmesi adına kazanımlar elde edebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok ciddi ve disiplinli şekilde çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu sadece paralimpik alanda engellilere örnek olmak açısından değil, Türk sporuna katkıda bulunabilmek için yapıyoruz." diye konuştu.



Örnek olduğu başka yüzücülerin, kendisine ayrı bir gurur yaşattığını dile getiren Boyacı, "Ben bir yüzücü olarak açıkçası aldığım madalyalardan ve elde ettiğim derecelerden çok büyük gurur duyuyorum. Fakat beni daha çok mutlu eden şey, en büyük başarı, örnek olduğumuz yüzücüler, sporcular. Türk sporuna ve yüzmesine kazandırdıklarım benim için en değerli madalya." ifadelerini kullandı.



Yeni yılda katılacağı müsabakaları anlatan Boyacı, şunları kaydetti:



"Şu an 2024 sezonu için hazırlıklarımız devam ediyor. Erzurum'da sezonun en önemli kampını yaptık ve çok verimli geçti. Ben Erzurum'a her geldiğimde bana kattıklarını derecelerime yansıtmaya gayret ediyorum. Buradan sonra İtalya'da dünya serileri var. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası olacak. Avrupa Şampiyonası, paralimpik oyunlarından sonra bu sene katılacağımız en önemli şampiyona. Ardından Berlin'de dünya serileri olacak. Sonrasında ise oyunların düzenleneceği Paris'te test yarışları yapılacak."





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