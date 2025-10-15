Stuttgart'tan Türkiye'ye tepki: Atakan Karazor

Türkiye Milli Takımı'na çağrılan Stuttgart kaptanı Atakan Karazor, iki maçta da süre alamadı. Alman basını Stuttgart'ın duruma tepkili olduğunu, milli futbolcunun ise üzüldüğünü gündeme getirdi.

Bild'in haberine göre Stuttgart'ın 29 yaşındaki kaptanı Atakan Karazor, Türkiye Milli Takımı ile çıktığı son kamp döneminden büyük bir hayal kırıklığıyla döndü.

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile oynanan ve 6-1 kazanılan maçta kadroya alınmayan Atakan Karazor, Gürcistan'a karşı 4-1 kazanılan mücadelede de 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekledi.

Milli formayla henüz sahaya çıkamayan deneyimli orta saha oyuncusu, yaşadığı bu durumdan dolayı büyük üzüntü yaşarken, kulübü Stuttgart da gelişmelere tepkiyle yaklaştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Stuttgart yönetimi Karazor'un milli takıma çağrılıp oynatılmamasına anlam veremedi.

"MADEM OYNATILMAYACAK, NEDEN ÇAĞRILIYOR?"

Kulüp içerisinde "Madem oynatılmayacak, neden milli takıma çağrılıyor?" sorusu gündeme gelirken, yöneticilerin bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile nasıl bir iletişim kurulacağına dair değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Bild'deki habere göre orta sahada Hakan Çalhanoğlu gibi önemli bir ismin rekabeti kabul edilse de, iki maçta Atakan Karazor'a hiç süre verilmemesi hem futbolcunun hem de kulübünün moralini bozdu.

CAN UZUN ÖRNEĞİ GÜNDEMDE

Öte yandan Atakan Karazor'un yaşadığı durum, geçtiğimiz aylarda Eintracht Frankfurt'un genç yeteneği Can Uzun'un başına gelenlerle benzerlik göstermesine dikkat çekildi.

Eylül ayında Türkiye A Milli Takımı'na çağrılan Can Uzun da forma şansı bulamamış, ardından kulübü ile federasyon arasında gerginlik yaşanmıştı. Ancak son Bulgaristan maçında Can Uzun'un oyuna alınmasıyla bu kriz son buldu.

Stuttgart cephesinde de yaşanan gelişmelerin dikkat takip edileceği vurgulandı.