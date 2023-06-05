Stuttgart Bundesliga'ya sıkı sıkı tutundu

Bundesliga play-off final rövanşında Stuttgart, deplasmanda Hamburg'u 3-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-0 kazanan Stuttgart, toplamda 6-1'lik skorla ligde kalmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Stuttgart Bundesliga'ya sıkı sıkı tutundu
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05 Haziran 2023 23:48
Almanya Bundesliga play-out rövanş mücadelesinde Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Volksparkstadion'da oynanan maçı Stuttgart 3-1 kazandı ve toplamda 6-1'lik skora ulaşarak ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmada Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 64'de Millot ile 90+7'de Silas kaydetti. Hamburg'un 6. dakikada Kittel ile bulduğu gol ise efsanevi bir geri dönüşe yeterli olmadı.

Küme düşmemeyi play-off'ta garantileyen Stuttgart'ın yanı sıra Bundesliga 2'de şampiyon olan Heidenheim ile Darmstadt önümüzdeki sezon Bundesliga'da mücadele edecek.

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