Almanya Bundesliga play-out rövanş mücadelesinde Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya geldi.



Volksparkstadion'da oynanan maçı Stuttgart 3-1 kazandı ve toplamda 6-1'lik skora ulaşarak ligde kalmayı başardı.



Karşılaşmada Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 64'de Millot ile 90+7'de Silas kaydetti. Hamburg'un 6. dakikada Kittel ile bulduğu gol ise efsanevi bir geri dönüşe yeterli olmadı.



Küme düşmemeyi play-off'ta garantileyen Stuttgart'ın yanı sıra Bundesliga 2'de şampiyon olan Heidenheim ile Darmstadt önümüzdeki sezon Bundesliga'da mücadele edecek.





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